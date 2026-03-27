Отец Костылевой: впечатление, будто Плющенко кто-то говорит негатив о нас

Отец чемпионки России среди юниоров Елены Костылевой Валерий Костылев считает, что кто-то транслирует негатив о семье тренеру фигуристки Евгению Плющенко. Его слова приводит Sport24.

«Такое впечатление, будто Евгению Викторовичу кто-то говорит какой-то негатив о нас. Такое бывает, к сожалению. Бывает, что тренер начинает немножко в этом плане обижаться», — сказал Костылев.

21 декабря 2025 года двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко объявил о прекращении сотрудничества с Костылевой, после чего та перешла в школу к Софья Федченко Однако о завершении их совместной работы было объявлено примерно через две недели — 8 января. В тот же день стало известно, что фигуристка вернулась к Плющенко.

До этого, 25 ноября, Плющенко обвинил Ирину Костылеву, мать фигуристки, в жестоком обращении с собственным ребенком с применением физического насилия. После чего продюсер Яна Рудковская опубликовала в своем Telegram-канале фотографии, на которых видны следы от побоев на теле Костылевой-младшей.

Ранее Этери Тутберидзе впервые прокомментировала переход фигуристов из академии Плющенко к ней.