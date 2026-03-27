Овечкин установил новый рекорд НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Юты».

«Юта» стала 21-й, в ворота которой Овечкин забросил сразу три шайбы за одну игру, что является рекордом. По этому показателю он обогнал Бретта Халла.

«Вашингон» обыграл «Юту» со счетом 7:4.

22 марта Овечкин забросил 1000-ю шайбу в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Колорадо Эвеланш». Овечкин стал вторым игроком в истории НХЛ, достигшим отметки в 1000 голов за карьеру с учетом плей-офф. Ранее это удавалось только канадцу Уэйну Гретцки, в чьем активе 1016 шайб.

В апреле 2025 года российский спортсмен побил рекорд Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Вегасом». Игра состоится 29 марта.

