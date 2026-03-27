Одноклассники покажут прямые эфиры Турнира претендентов по шахматам

Одноклассники покажут эксклюзивные прямые эфиры Турнира претендентов по шахматам
Одноклассники совместно со спортивным порталом «Чемпионат» проведут эксклюзивные прямые эфиры Турнира претендентов и Турнира претенденток по шахматам 2026 года.

Пользователи ОК с 29 марта по 15 апреля смогут посмотреть все 14 туров с профессиональными комментариями международных гроссмейстеров, а также следить за новостями турнира и мира шахмат.

Турниры пройдут в два круга при восьми участниках и станут заключительным этапом для определения претендентов среди мужчин и женщин, которые должны будут сыграть с действующими чемпионами мира.

Одновременно стартуют женский и мужской турниры — Россию в этом году представят гроссмейстер Андрей Есипенко, вице-чемпионка мира по шахматам (2018), трехкратная чемпионка мира по блицу (2010, 2018, 2019) Екатерина Лагно и чемпионка Кубка ФИДЕ среди женщин (2023), трехкратная чемпионка России по шахматам среди женщин (2015, 2017, 2020) Александра Горячкина. Девушки начнут турнир с партии друг против друга.

Ранее Магнус Карлсен выиграл чемпионат мира по блицу.

 
