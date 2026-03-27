Экс-игрок «Зенита» может лишиться более $10 млн из-за конфискации имущества в Иране

Азмун может лишиться более до $13 млн из-за конфискации имущества в Иране
Global Look Press

Бывший футболист петербургского «Зенита» Сердар Азмун может лишиться более до $13 млн из-за конфискации имущества в Иране, сообщает Mash на спорте.

У Азмуна могут конфисковать конный комплекс стоимостью до $10 млн, лошадей (до $2 млн) и женский волейбольный клуб Serik Gonbad Kavus — (до $500 тысяч).

27 марта стало известно, что у Азмуна конфискуют имущество в Иране из-за связи с «сионистским режимом и террористическим правительством США».

Нападающий выступал за петербургский «Зенит» с 2019 по 2021 год, до этого он защищал цвета казанского «Рубина».

В феврале 2024 года Азмун назвал фанатов «Зенита» колхозниками.

«Я передаю всем привет. Самое важное, что хочу сказать, что я очень скучаю по фанатам «Зенита». Я люблю вас, наши колхозники», — сказал Азмун.

Ранее Азмун делал ставки во время матчей своей команды.

 
