Украина пролетела мимо чемпионата мира по футболу

Сборная Украины проиграла команде Швеции и выбыла из квалификации ЧМ по футболу
Сборная Украины со счетом 1:3 проиграла команде Швеции в полуфинальном матче европейского стыкового турнира за право выступить на чемпионате мира по футболу 2026 года. Встреча состоялась в испанской Валенсии.

В составе победителей хет-трик сделал Виктор Дьёкереш (6, 51, 73-я минуты). Последний мяч он забил с пенальти. У проигравших голом отметился Матвей Пономаренко (90+1).

В финале стыкового турнира шведы сыграют со сборной Польши. Последняя в своем полуфинале одержала победу над командой Албании (2:1). Решающий матч пройдет 31 марта.

Сборная Украины один раз участвовала в финальной стадии чемпионата мира по футболу — в 2006 году в Германии дошла до четвертьфинала. В активе Швеции есть серебро и две бронзы мундиалей, ее последним участием в финальной стадии было выступление на ЧМ-2018 в России, где «Тре крунур» добрались до четвертьфинала.

Чемпионат мира по футболу пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. До этого сообщалось, что на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке и участия в нем США сборная Ирана может отказаться от игры на ЧМ. Позже стало известно, что в Иране обсуждают с ФИФА возможный перенос матчей команды из США в Мексику.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах призывают к бойкоту чемпионата мира по футболу в США.

 
