Монсон поддержал запрет на участие трансгендерных спортсменов в ОИ

Монсон: нужно создать три категории на ОИ — мужскую, женскую и трансгендерную

Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон выразил поддержку запрету на участие трансгендерных атлетов в женских соревнованиях на Олимпийских играх. Его слова передает «РИА Новости».

«Я считаю, что у трансгендерных спортсменов есть несправедливое преимущество — генетическое, связанное с тестостероном и биологией. Я не думаю, что это честно», — высказался экс-боец.

При этом Монсон подчеркнул, что все атлеты имеют право соревноваться. Он предложил альтернативу в создании отдельной категории Олимпийский игр помимо мужской и женской — трансгендерную.

10 ноября глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация планирует ввести запрет на участие трансгендерных спортсменок во всех женских дисциплинах.

На данный момент правила МОК допускают участие трансгендерных спортсменок в женских категориях, но окончательное решение остается за международными федерациями.

Ранее МОК опроверг сообщения о запрете трансгендерам («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) участвовать в Олимпийских играх.