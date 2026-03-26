МОК запретил трансгендерам участвовать в женских соревнованиях

МОК объявил о запрете для трансгендеров на участие в женских соревнованиях

Международный олимпийский комитет (МОК) запретил трансгендерам («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) участвовать в соревнованиях во всех женских дисциплинах, которые проводятся под эгидой организации. Это следует из пресс-релиза МОК.

«В настоящее время право участвовать в любых женских соревнованиях на Олимпийских играх или любых других мероприятиях МОК, включая индивидуальные и командные виды спорта, ограничено биологическими женщинами, определяемыми на основе однократного скрининга гена SRY», — указано в сообщении.

Это правило начнет действовать с летних Олимпийских игр — 2028 в Лос-Анджелесе.

Изначально о подобном решении заявила глава МОК Кристи Ковентри 10 ноября 2025 года. Решение было принято после проведения научного исследования, представленного медицинским директором МОК доктором Джейн Торнтон.

Действующая политика МОК позволяет международным федерациям самостоятельно устанавливать критерии допуска. Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) и Всемирная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) уже ввели аналогичные ограничения для трансгендерных спортсменок.

