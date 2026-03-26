«В мужском-то я с трудом разбираюсь»: Карпин о женском футболе

Тренер Карпин не смог бы работать с женской сборной России по футболу

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин завил, что не стал бы занимать аналогичный пост в женской национальной команде. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Нет. Не разбираюсь в женском футболе. В мужском‑то я с трудом разбираюсь», — заявил он.

Карпин возглавил мужскую сборную летом 2021 года, сменив на этом посту Станислава Черчесова, уволенного после неудачного выступления команды на чемпионате Европы.

Россия и Никарагуа проведут товарищеский матч в Краснодаре 27 марта, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 19:30 по московскому времени. В рамках мартовского сбора российские футболисты также сыграют с национальной командой Мали в Санкт-Петербурге 31 марта.

2 февраля глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее три футболиста сборной России пропустили тренировку перед игрой с Никарагуа.