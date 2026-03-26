Три футболиста сборной России пропустили тренировку перед игрой с Никарагуа

Глушенков, Круговой и Обляков пропустили тренировку сборной России перед матчем

Футболисты сборной России Максим Глушенков, Данил Круговой и Иван Обляков пропустили тренировку сборной России перед товарищеским матчем с Никарагуа. Об этом пишет РИА Новости.

26 марта российская команда под руководством Валерия Карпина провела тренировочное занятие на домашнем стадионе «Краснодара» — «Ozon Арене». Причины, по которым игроки пропустили тренировку, неизвестны.

Россия и Никарагуа проведут товарищеский матч в Краснодаре 27 марта, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 19:30 по московскому времени. В рамках мартовского сбора российские футболисты также сыграют с национальной командой Мали в Санкт-Петербурге 31 марта.

2 февраля глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее Дмитрий Губерниев дал совет Карпину.