Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Спорт

Легенда сборной СССР не понимает решение Карпина по составу сборной России

Кавазашвили: не понимаю, зачем Карпин вызывает в сборную России легионеров
Александр Вильф/РИА Новости

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили выразил недоумение из-за того, что главный тренер сборной России Валерий Карпин вызывает в национальную команду футболистов, которые играют в иностранных клубах. Его слова приводит издание Vprognoze.ru.

«Я искренне не понимаю, зачем Карпин вызывает легионеров, особенно на такие матчи, как с Никарагуа. Вот во второй игре против Мали, это оправдано. Это африканская, серьезная команда. Там, что в юношеских школах, что на клубном уровне, что сборной – у них французский сталь игры», — отметил он.

На мартовские матчи в сборную России были вызваны вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов и полузащитник «Монако» Александр Головин.

Россия и Никарагуа проведут товарищеский матч в Краснодаре 27 марта, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 19:30 по московскому времени. В рамках мартовского сбора российские футболисты также сыграют с национальной командой Мали в Санкт-Петербурге 31 марта.

2 февраля глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!