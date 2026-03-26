Легенда сборной СССР не понимает решение Карпина по составу сборной России

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили выразил недоумение из-за того, что главный тренер сборной России Валерий Карпин вызывает в национальную команду футболистов, которые играют в иностранных клубах. Его слова приводит издание Vprognoze.ru.

«Я искренне не понимаю, зачем Карпин вызывает легионеров, особенно на такие матчи, как с Никарагуа. Вот во второй игре против Мали, это оправдано. Это африканская, серьезная команда. Там, что в юношеских школах, что на клубном уровне, что сборной – у них французский сталь игры», — отметил он.

На мартовские матчи в сборную России были вызваны вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов и полузащитник «Монако» Александр Головин.

Россия и Никарагуа проведут товарищеский матч в Краснодаре 27 марта, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 19:30 по московскому времени. В рамках мартовского сбора российские футболисты также сыграют с национальной командой Мали в Санкт-Петербурге 31 марта.

2 февраля глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

