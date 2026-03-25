«А зачем это канадцам и американцам?»: Фетисов о товарищеских матчах сборной России

Фетисов считает, что Канаде и США не нужны матчи с Россией
Двукратный олимпийский чемпион депутат Госдумы Вячеслав Фетисов отреагировал на идею провести товарищеские матчи сборной России с командами США и Канады. Его слова приводит РИА Новости.

«А зачем это надо канадцам и американцам? Даже у студентов в Канаде и США есть свой сложный календарь. Я не могу комментировать ситуацию, не зная, с кем там ведутся переговоры», — сказал Фетисов.

25 марта президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассказал, что в организации ищут варианты для проведения матчей России с Канадой и США.

21 января Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России от международных соревнований.

IIHF весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года и не приняли участия в мировом первенстве 2026 года, а также пропустили Олимпийские игры в Италии.

Ранее олимпийский чемпион назвал причины успехов Александра Овечкина.

 
