«Ощущений нет, только надежда»: Карпин о допуске сборной России

Тренер сборной России Карпин: у меня дополнительных ощущений по допуску нет

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что у него есть только надежда в вопросе допуска российских футболистов на международные турниры. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«У меня дополнительных ощущений по скорейшему допуску нет. Только надежда, потому что допускают другие виды спорта. Но пока только надежда, ощущений, что это близко, нет», — заявил он.

2 февраля глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Пока сборная России продолжает проводить только товарищеские матчи. Россия и Никарагуа проведут матч в Краснодаре 27 марта, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 19:30 по московскому времени. В рамках мартовского сбора российские футболисты также сыграют с национальной командой Мали в Санкт-Петербурге 31 марта.

Ранее три футболиста сборной России пропустили тренировку перед игрой с Никарагуа.