Турция обыграла Румынию в стыковом матче ЧМ-2026

Сборная Турции одолела национальную команду Румынии в полуфинале Пути С европейского стыкового турнира на чемпионат мира — 2026.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Тюпраш» в Стамбуле, завершилась с результатом 1:0. Единственный гол в этой игре оформил Ферди Кадыоглу с передачи Арды Гюлера на 53-й минуте.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Франсуа Летексье из Франции.

В финале Пути C турецкая команда сразится с победителем противостояния между национальной сборной Словакии и командой Косово, которые проведут свой матч 26 марта, начало — в 22:45 по московскому времени. Победившая в финале сборная получит путевку на мундиаль в США, Канаде и Мексике. Там участник Пути С окажется в группе D с США, Парагваем и Австралией.

Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Ранее сообщалось, что на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке и участия в нем США сборная Ирана может отказаться от игры на ЧМ. Позже стало известно, что в Иране обсуждают с ФИФА возможный перенос матчей команды из США в Мексику.

Ранее стало известно, что ФИФА вводит новые правила.

 
