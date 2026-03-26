ФИФА вводит новые правила, они будут действовать на ЧМ-2026

Международная федерация футбола (ФИФА) вводит новые правила, которые уже будут действовать на чемпионате мира в 2026 году.

Организация вводит пять новых изменений.

Игрок, которого заменяют во время матча, должен покинуть поле за десять секунд. Если этот лимит будет превышен, то футболист, который начинает игру вместо него, будет обязан прождать еще минуту. На вбрасывание аута и удары от ворот командам отводится не более пяти секунд.

При оказании медицинской помощи игроку нужно будет покинуть поле на одну минуту, если эпизод не связан с нарушением, наказываемым карточкой. Система видеопомощи арбитрам (VAR) сможет вмешиваться в игру при спорных угловых и вторых желтых карточках. Теперь за объяснениями к судье сможет обращаться только футболист с капитанской повязкой.

Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Ранее сообщалось, что на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке и участия в нем США сборная Ирана может отказаться от игры на ЧМ. Позже стало известно, что в Иране обсуждают с ФИФА возможный перенос матчей команды из США в Мексику.

Ранее появилась информация, что ФИФА может столкнуться с низкой посещаемостью матчей на чемпионате мира в США.