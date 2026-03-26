«Однажды может наступить день»: экс-звезда «Зенита» о возвращении в Россию

Бразильский футболист Малком не исключил возвращение в «Зенит»
Алексей Филиппов/РИА Новости

Бразильский футболист Малком на YouTube-канале «Зенита» признался, что с удовольствием бы вернулся в петербургский клуб, однако он должен отработать до конца контракт с Аль-Хилялем».

«Я прожил четыре года в Петербурге и могу сказать, что это были самые счастливые четыре года моей карьеры. Знаю, что однажды может наступить день, когда я вернусь. Уже говорил об этом с Виллиамом [Оливейрой], Семаком и другими людьми. Я бы с радостью вернулся», — рассказал он.

7 июля 2025 года в СМИ появилась информация, что «Зенит» хочет вернуть Малкома, который спустя время может перестать считаться легионером в Российской премьер-лиге (РПЛ) из-за наличия российского паспорта, который он получил за время выступления за петербургскую команду. Футболист может покинуть саудовский «Ал-Хиляль», за который сейчас выступает, в статусе свободного агента.

23 августа 2023 года «Зенит» официально объявил об уходе Малкома в саудовский «Аль-Хиляль». Сумма трансфера составила €60 млн. По данным портала Transfermarkt, на данный момент бразилец оценивается в €22 млн.

Ранее новичок «Зенита» подешевел на рекордную сумму.

 
