ФИФА может столкнуться с низкой посещаемостью матчей на чемпионате мира в США

В ФИФА опасаются низкой посещаемости матчей ЧМ-2026
Международная федерация футбола (ФИФА) может столкнуться с низкой посещаемостью матчей на чемпионате мира 2026 года. Об этом сообщает Telegram-канал Sport Baza.

В городах США, в которых пройдут игры мундиаля, цены на отели резко снизились из-за отсутствия спроса. Для мотивации фанатов на бронирование номеров отели предлагают скидки до 2 тысяч евро.

В ФИФА считают, что на матчах КатарШвейцария в Сан-Франциско, Гаити — Шотландия и Шотландия — Марокко в Бостоне заполняемость трибун будет ниже 50%. В организации планируют приглашать на трибуны студентов колледжей, выдавая им бесплатные билеты.

Чемпионат мира пройдет в США, Канаде (https://www.gazeta.ru/tags/geo/kanada.shtml) и Мексике с 11 июня по 19 июля. Ранее сообщалось, что на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке и участия в нем США сборная Ирана может отказаться от игры на ЧМ. Позже стало известно, что в Иране обсуждают с ФИФА возможный перенос матчей команды из США в Мексику.

Ранее сообщалось о том, что в Нидерландах призывают к бойкоту чемпионата мира по футболу в США.

 
