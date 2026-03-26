Американец Малинин лидирует после короткой программы на чемпионате мира

Американский фигурист Илья Малинин выиграл короткую программу на чемпионате мира — 2026 в Праге, Чехия.

В своем прокате он исполнил четверной флип, тройной аксель и каскад четверной лутц + тройной тулуп и набрал 111,29 балла. При этом изначально Малинин заявил каскад с четверным акселем, однако исполнять его не стал.

На втором месте оказался француз Адам Сяо Хим Фа, набравший 101,85 балла. Замкнул тройку сильнейших эстонец Александр Селевко — 96,49 балла.

Произвольные программы мужчины покажут 28 марта, начало — 14:30 по московскому времени.

На зимних Олимпийских играх — 2026 Малинин лидировал после короткой программы, набрав 108,16 балла. Однако в произвольном прокате он допустил ряд грубых ошибок, в том числе два падения и потерю одного из трех каскадов. В общей сумме он набрал за два выступления 264,49 балла и стал восьмым. Олимпийский турнир в мужском одиночном выиграл представитель Казахстана Михаил Шайдоров (291,58 балла), российский фигурист Петр Гуменник оказался на шестой позиции.

