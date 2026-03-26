Малинин хочет взять реванш за Олимпиаду: короткая программа у мужчин на ЧМ

Фигурное катание. Чемпионат мира — 2026. Мужчины, короткая программа. ОНЛАЙН
Yara Nardi/Reuters

Мужчины представляют короткую программу на чемпионате мира по фигурному катанию. Одна из главных интриг заключается в том, сможет ли американец Илья Малинин реабилитироваться за провал на Олимпиаде — тем более с учетом отказа от участия в турнире олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова. Россияне на ЧМ не выступают, но мы увидим наших бывших соотечественников. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию прокатов.

16:09

Франджипани начинает свой прокат.

16:00

Половина прокатов позади, Марсак сохраняет лидерство. А к выступлениям готовится четвертая разминка.

Габриэле Франджипани (Италия), Стивен Гоголев (Канада), Тамир Куперман (Израиль), Эндрю Торгашев (США), Денис Васильев (Латвия), Владимир Литвинцев (Азербайджан).
74,61 получает Франсуа.

15:58

Упал Пито с четверного сальхова в начале проката. Это, впрочем, его не дестабилизировало, он здорово прыгнул тройной сальхов и без серьезных ошибок докатал программу до конца.

15:54

Смотрим, что покажет последний фигурист в этой разминке — Франсуа Пито.

15:53

73,20 результат. Закономерно.

15:51

Хороший каскад четверной флип — тройной тулуп получился у Генриха в начале, но потерял выезд с трикселя, неудачно выехал с четверного лутца. Много теряет на надбавках.

15:48

Выступает Генрих Гартунг. Тоже, кстати, наш бывший соотечественник, он родился в Нижнем Тагиле.

15:47

77,98 — неплохо, хотя сам Владимир надеялся на более высокие баллы.

15:45

Сильный прокат выдает Самойлов. Великолепный квад-сальхов. Не очень чистый каскад, q за тройной аксель, дорожка второго уровня. Но снижения небольшие. Посмотрим, какая будет оценка.

15:41

На льду еще один бывший россиянин — уроженец Москвы Владимир Самойлов, выступающий за Польшу.

15:41

Оценка Георгия — 75,14. Третий результат, но весьма достойные баллы.

15:38

Как же хорошо он начал. Отличный четверной сальхов и тройной аксель. Но на четверном тулупе слишком завалил он корпус и упал. Это явно сбило его с настроя. И хотя остальные элементы оказались в зеленой зоне, без помарок не обошлось.

15:34

Представляющий Чехию уроженец Санкт-Петербурга Георгий Рештенко начинает выступление.

15:34

70,71 получает он. Седьмой на данный момент результат. Сам Ким явно рассчитывал на большее.

15:32

Тяжелый прокат для корейца, хотя и очень неплохой. Неудачным оказался четверной тулуп, также снижена оценка за выезд из трикселя. Но каскад лутц+тулуп и остальные элементы Киму удались.

15:28

Ким Хюн Ём выходит на лед.

15:28

56,85. День рождения сегодня у Федора — далеко не самый приятный подарок. Жаль.

15:26

Грустное зрелище. Душераздирающее, как говорил ослик Иа. Иронию в сторону, просто констатируем: к сожалению, ровным счетом ничего не получилось у Федора. С четверного лутца упал, с тройного акселя упал, на выходе из каскада коснулся льда рукой, вращения и дорожка в минусе. В зеленой зоне только одно вращение оказалось у него. Увы. И сам Кулиш после нескольких неудач сбавил темп — психологически «поплыл».

15:22

Первым в этой группе выступает Федор Кулиш.

15:14

Третья группа начинает разминку.
Федор Кулиш (Латвия), Ким Хюн Ём (Южная Корея), Георгий Рештенко (Чехия), Владимир Самойлов (Польша), Генрих Гартунг (Германия), Франсуа Пито (Франция).

15:00

Пауза на заливку льда.

14:59

83,36 — с уверенным отрывом украинец выходит в лидеры.

14:57

Чистые четверной сальхов и тройной аксель — все весьма достойно. Правда, не получается удержаться от иронии: на Олимпиаде Марсак обвинил в своих неудачах Петра Гуменника. Как он сейчас, наверное, радуется, что россиянина нет рядом.

14:54

Кирилл Марсак закрывает вторую группу.

14:53

67,82 — не так много, но для Дзандрона — лучший результат в сезоне.

14:51

Очень неплохо выступил австриец. Немного он вывалился из трикселя, также не сумел докрутить тулуп в каскаде с лутцем. Но в остальном помарок почти не было.

14:48

Выступает Маурицио Дзандрон.

14:47

Нет, даже не близко. Еще ряд элементов судьи пересмотрели, и итог — 64,74.

14:45

Очень много сил и эмоций оставил ли на льду. Начал с отличного тройного флипа, а вот с трикселя упал. Не самый удачный получился каскад лутц + тулуп. Но есть шанс, что хотя бы за 70 он получит.

14:41

Начинает выступление Ли Юй Сян.

14:41

79,65, это новый лидер.

14:38

Очень здорово выступил мексиканец. Классный каскад четверной сальхов + тройной тулуп, а затем и тройной аксель. Не удался только четверной тулуп. Ждем оценку.

14:35

Публика овациями встречает Донована Каррильо.

14:35

69,12. Потеря акселя дорого обошлась.

14:33

Как будто испугался испанец делать триксель в начале и вместо этого выполнил лишь один оборот. Ну и в концовке вращение получилось третьего уровня вместо четвертого. Но зато остальные элементы он выполнил чисто.

14:29

Томас Гуарино Сабате на льду.

14:29

Оценка — 64,30.

14:27

С отличного трикселя начал британец, но затем... Почти все элементы у него оказались в красной зоне. Вращения — третий уровень, дорожка — второй. Совсем разобранным Эпплби вышел на лед.

14:24

Эдвард Эпплби открывает вторую разминку.

14:15

Вторая группа выходит на разминку.

Эдвард Эпплби (Великобритания), Томас Гуарино Сабате (Испания), Донован Каррильо (Мексика), Ли Юй Сян (Китайский Тайбэй), Маурицио Дзандрон (Австрия) и Кирилл Марсак (Украина).

14:15

И, однако, даже без одного элемента швед получает 72,59.

14:13

Казалось бы хорошо начал Андреас. Чистый тройной аксель, но затем — q за тройной лутц + тройной тулуп, а потом — бабочка на флипе и просто прочерк на элементе.

14:09

Нордебек закрывает первую разминку.

14:08

60,10 — как бы то ни было, это лучший результат Озкана в сезоне.

14:06

Это явно был не день турка. Он допустил степ-аут с трикселя — единственного элемента ультра-си в заявке. За каскад тройной лутц + тройной тулуп он получил q, как и за вращение и дорожку. По сути, у него получился чистым только тройной флип.

14:02

Теперь выступает Алп Эрен Озкан.

14:02

74,36 получает Чэнь и выходит в лидеры.

14:00

С удачного каскада четверной сальхов + тройной тулуп начал китаец. А вот тройной аксель ему не удался — грязный выезд и степ-аут. С тройным флипом он проблем не испытал.

13:57

Чэнь Юйдун начинает выступление.

13:56

Минимальное отставание от Данилянца — 70,92.

13:54

Очень неплохое выступление. Дорожка третьего уровня, вращения — четвертого. Не совсем задалось начало — не справился кореец с трикселем, плохо выехав из прыжка. Зато дежурные тройной лутц + и тройной тулуп и тройной флип он выполнил чисто.

13:50

Чха Юн Хюн начинает выступление.

13:50

Лишь 59,34 получает казахстанец.

13:48

С чистого трикселя начал Диас. Но в каскаде лутц + тулуп вместо тройных прыжков получились двойные. Есть снижение за вращение, да и остальные элементы он не сумел выполнить без помарок.

13:44

Диас Жиренбаев на льду.

13:44

«Всем спасибо за поддержку», — по-русски говорит Семен в kiss and cry. Его оценка — 70,94.

13:42

Недоволен армянский фигурист. Ему удались второстепенные элементы, а вот с прыжками вышло не так удачно. Отметим чистый, пусть и невысокий, тройной аксель. Но в самом начале он сорвал выезд из каскад ачетверной тулуп + тройной тулуп. Также получил снижение за комбинированное вращение.

13:39

Семен Данилянц открывает прокаты.

13:30

На лед выходят спортсмены из первой разминки: Семен Данилянц (Армения), Диас Жиренбаев (Казахстан), Чха Юн Хюн (Южная Корея), Чэнь Юйдун (Китай), Алп Эрен Озкан (Турция) и Андреас Нордебек (Швеция).

13:25

Россиян на турнире мы не увидим. Как мы помним, ISU сделал исключение для Петра Гуменника и Аделии Петросян лишь на олимпийскую квалификацию и на сами Игры. Но зато на чемпионате мира выступят наши бывшие соотечественники. В частности, сегодня обращаем внимание на Владимира Самойлова (Польша), Георгия Рештенко (Чехия) и Владимира Литвинцева (Азербайджан).

13:15

Добрый день, уважаемые читатели! Мужчины представляют короткую программу на чемпионате мира по фигурному катанию.

 
