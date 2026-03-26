Малинин хочет взять реванш за Олимпиаду: короткая программа у мужчин на ЧМ

Франджипани начинает свой прокат.
Половина прокатов позади, Марсак сохраняет лидерство. А к выступлениям готовится четвертая разминка.
Габриэле Франджипани (Италия), Стивен Гоголев (Канада), Тамир Куперман (Израиль), Эндрю Торгашев (США), Денис Васильев (Латвия), Владимир Литвинцев (Азербайджан).
74,61 получает Франсуа.
Упал Пито с четверного сальхова в начале проката. Это, впрочем, его не дестабилизировало, он здорово прыгнул тройной сальхов и без серьезных ошибок докатал программу до конца.
Смотрим, что покажет последний фигурист в этой разминке — Франсуа Пито.
73,20 результат. Закономерно.
Хороший каскад четверной флип — тройной тулуп получился у Генриха в начале, но потерял выезд с трикселя, неудачно выехал с четверного лутца. Много теряет на надбавках.
Выступает Генрих Гартунг. Тоже, кстати, наш бывший соотечественник, он родился в Нижнем Тагиле.
77,98 — неплохо, хотя сам Владимир надеялся на более высокие баллы.
Сильный прокат выдает Самойлов. Великолепный квад-сальхов. Не очень чистый каскад, q за тройной аксель, дорожка второго уровня. Но снижения небольшие. Посмотрим, какая будет оценка.
На льду еще один бывший россиянин — уроженец Москвы Владимир Самойлов, выступающий за Польшу.
Оценка Георгия — 75,14. Третий результат, но весьма достойные баллы.
Как же хорошо он начал. Отличный четверной сальхов и тройной аксель. Но на четверном тулупе слишком завалил он корпус и упал. Это явно сбило его с настроя. И хотя остальные элементы оказались в зеленой зоне, без помарок не обошлось.
Представляющий Чехию уроженец Санкт-Петербурга Георгий Рештенко начинает выступление.
70,71 получает он. Седьмой на данный момент результат. Сам Ким явно рассчитывал на большее.
Тяжелый прокат для корейца, хотя и очень неплохой. Неудачным оказался четверной тулуп, также снижена оценка за выезд из трикселя. Но каскад лутц+тулуп и остальные элементы Киму удались.
Ким Хюн Ём выходит на лед.
56,85. День рождения сегодня у Федора — далеко не самый приятный подарок. Жаль.
Грустное зрелище. Душераздирающее, как говорил ослик Иа. Иронию в сторону, просто констатируем: к сожалению, ровным счетом ничего не получилось у Федора. С четверного лутца упал, с тройного акселя упал, на выходе из каскада коснулся льда рукой, вращения и дорожка в минусе. В зеленой зоне только одно вращение оказалось у него. Увы. И сам Кулиш после нескольких неудач сбавил темп — психологически «поплыл».
Первым в этой группе выступает Федор Кулиш.
Третья группа начинает разминку.
Федор Кулиш (Латвия), Ким Хюн Ём (Южная Корея), Георгий Рештенко (Чехия), Владимир Самойлов (Польша), Генрих Гартунг (Германия), Франсуа Пито (Франция).
Пауза на заливку льда.
83,36 — с уверенным отрывом украинец выходит в лидеры.
Чистые четверной сальхов и тройной аксель — все весьма достойно. Правда, не получается удержаться от иронии: на Олимпиаде Марсак обвинил в своих неудачах Петра Гуменника. Как он сейчас, наверное, радуется, что россиянина нет рядом.
Кирилл Марсак закрывает вторую группу.
67,82 — не так много, но для Дзандрона — лучший результат в сезоне.
Очень неплохо выступил австриец. Немного он вывалился из трикселя, также не сумел докрутить тулуп в каскаде с лутцем. Но в остальном помарок почти не было.
Выступает Маурицио Дзандрон.
Нет, даже не близко. Еще ряд элементов судьи пересмотрели, и итог — 64,74.
Очень много сил и эмоций оставил ли на льду. Начал с отличного тройного флипа, а вот с трикселя упал. Не самый удачный получился каскад лутц + тулуп. Но есть шанс, что хотя бы за 70 он получит.
Начинает выступление Ли Юй Сян.
79,65, это новый лидер.
Очень здорово выступил мексиканец. Классный каскад четверной сальхов + тройной тулуп, а затем и тройной аксель. Не удался только четверной тулуп. Ждем оценку.
Публика овациями встречает Донована Каррильо.
69,12. Потеря акселя дорого обошлась.
Как будто испугался испанец делать триксель в начале и вместо этого выполнил лишь один оборот. Ну и в концовке вращение получилось третьего уровня вместо четвертого. Но зато остальные элементы он выполнил чисто.
Томас Гуарино Сабате на льду.
Оценка — 64,30.
С отличного трикселя начал британец, но затем... Почти все элементы у него оказались в красной зоне. Вращения — третий уровень, дорожка — второй. Совсем разобранным Эпплби вышел на лед.
Эдвард Эпплби открывает вторую разминку.
Вторая группа выходит на разминку.
Эдвард Эпплби (Великобритания), Томас Гуарино Сабате (Испания), Донован Каррильо (Мексика), Ли Юй Сян (Китайский Тайбэй), Маурицио Дзандрон (Австрия) и Кирилл Марсак (Украина).
И, однако, даже без одного элемента швед получает 72,59.
Казалось бы хорошо начал Андреас. Чистый тройной аксель, но затем — q за тройной лутц + тройной тулуп, а потом — бабочка на флипе и просто прочерк на элементе.
Нордебек закрывает первую разминку.
60,10 — как бы то ни было, это лучший результат Озкана в сезоне.
Это явно был не день турка. Он допустил степ-аут с трикселя — единственного элемента ультра-си в заявке. За каскад тройной лутц + тройной тулуп он получил q, как и за вращение и дорожку. По сути, у него получился чистым только тройной флип.
Теперь выступает Алп Эрен Озкан.
74,36 получает Чэнь и выходит в лидеры.
С удачного каскада четверной сальхов + тройной тулуп начал китаец. А вот тройной аксель ему не удался — грязный выезд и степ-аут. С тройным флипом он проблем не испытал.
Чэнь Юйдун начинает выступление.
Минимальное отставание от Данилянца — 70,92.
Очень неплохое выступление. Дорожка третьего уровня, вращения — четвертого. Не совсем задалось начало — не справился кореец с трикселем, плохо выехав из прыжка. Зато дежурные тройной лутц + и тройной тулуп и тройной флип он выполнил чисто.
Чха Юн Хюн начинает выступление.
Лишь 59,34 получает казахстанец.
С чистого трикселя начал Диас. Но в каскаде лутц + тулуп вместо тройных прыжков получились двойные. Есть снижение за вращение, да и остальные элементы он не сумел выполнить без помарок.
Диас Жиренбаев на льду.
«Всем спасибо за поддержку», — по-русски говорит Семен в kiss and cry. Его оценка — 70,94.
Недоволен армянский фигурист. Ему удались второстепенные элементы, а вот с прыжками вышло не так удачно. Отметим чистый, пусть и невысокий, тройной аксель. Но в самом начале он сорвал выезд из каскад ачетверной тулуп + тройной тулуп. Также получил снижение за комбинированное вращение.
Семен Данилянц открывает прокаты.
На лед выходят спортсмены из первой разминки: Семен Данилянц (Армения), Диас Жиренбаев (Казахстан), Чха Юн Хюн (Южная Корея), Чэнь Юйдун (Китай), Алп Эрен Озкан (Турция) и Андреас Нордебек (Швеция).
Россиян на турнире мы не увидим. Как мы помним, ISU сделал исключение для Петра Гуменника и Аделии Петросян лишь на олимпийскую квалификацию и на сами Игры. Но зато на чемпионате мира выступят наши бывшие соотечественники. В частности, сегодня обращаем внимание на Владимира Самойлова (Польша), Георгия Рештенко (Чехия) и Владимира Литвинцева (Азербайджан).
Добрый день, уважаемые читатели! Мужчины представляют короткую программу на чемпионате мира по фигурному катанию.