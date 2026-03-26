Игрок ЦСКА госпитализирован в Москве

Французский баскетболист московского ЦСКА Ливио Жан-Шарль был госпитализирован в одну из московских клиник. Об этом пишет «Матч ТВ».

«Ливио госпитализирован в связи с простудным заболеванием», — заявила вице-президент армейского клуба Наталья Фураева.

Подробностей о состоянии баскетболиста пока нет.

Французскому спортсмену 32 года, он начал профессиональную карьеру в 2011 году за клуб из Франции АСВЕЛ. На протяжении своей карьеру он также защищал цвета «Остин Сперс» (США), «Уникаху» (Испания) и «Олимпиакос» (Греция). В состав московского клуба Жан-Шарль перешел в сезоне-2022/23, став с командой бронзовым призером Единой лиги. В следующие два сезона ЦСКА выиграл золотые медали.

В текущем розыгрыше Единой лиги Жан-Шарль сыграл 29 матчей, в среднем за игру набирая 11,4 очка, делая 1,5 передачи и 4,6 подбора.

Армейский клуб после 32 игр возглавляет турнирную таблицу Единой лиги, набрав 61 очко. Следующий матч ЦСКА проведет на выезде против «Уралмаша» 26 марта. Баскетболисты начнут игру в 17:30 по московскому времени.

