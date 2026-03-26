Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Спорт

Игрок ЦСКА госпитализирован в Москве

Баскетболист московского ЦСКА Жан-Шарль попал в больницу
Алексей Филиппов/РИА Новости

Французский баскетболист московского ЦСКА Ливио Жан-Шарль был госпитализирован в одну из московских клиник. Об этом пишет «Матч ТВ».

«Ливио госпитализирован в связи с простудным заболеванием», — заявила вице-президент армейского клуба Наталья Фураева.

Подробностей о состоянии баскетболиста пока нет.

Французскому спортсмену 32 года, он начал профессиональную карьеру в 2011 году за клуб из Франции АСВЕЛ. На протяжении своей карьеру он также защищал цвета «Остин Сперс» (США), «Уникаху» (Испания) и «Олимпиакос» (Греция). В состав московского клуба Жан-Шарль перешел в сезоне-2022/23, став с командой бронзовым призером Единой лиги. В следующие два сезона ЦСКА выиграл золотые медали.

В текущем розыгрыше Единой лиги Жан-Шарль сыграл 29 матчей, в среднем за игру набирая 11,4 очка, делая 1,5 передачи и 4,6 подбора.

Армейский клуб после 32 игр возглавляет турнирную таблицу Единой лиги, набрав 61 очко. Следующий матч ЦСКА проведет на выезде против «Уралмаша» 26 марта. Баскетболисты начнут игру в 17:30 по московскому времени.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!