«Надо иметь совесть»: экс-игрок сборной СССР о зарплате Семака

Бывший футболист сборной СССР Владимир Пономарев назвал нереальной зарплату главного тренера «Зенита» Сергея Семака. Его слова приводит РИА Новости.

«Зачем ему такие деньги? Смешно! Он, что, будет покупать виллы на Багамах? Народ чудной — 285 миллионов рублей в год. Такие суммы звучат просто нереально. Нехорошо. Я бы отказался от таких денег. Когда люди получают определенные зарплаты, пенсии, то суммы, как у Семака, не годятся. Надо иметь гражданскую совесть», — сказал Пономарев.

25 марта в СМИ появилась информация, что Семак зарабатывает 285 миллионов рублей в год, что почти на 100 миллионов больше, чем у идущего вторым в списке Хуана Карседо из «Спартака» (189,9 млн рублей).

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 48 очков за 22 матча. Петербургская команда отстает от лидирующего «Краснодара» на один балл.

В следующем туре команда под руководством Семака 4 апреля дома сыграет с самарскими «Крыльями Советов».

50-летний тренер возглавляет «Зенит» с 2018 года. За это время петербургский клуб шесть раз становился чемпионом России.

Ранее Сергей Семак с иронией отреагировал на новость о своей рекордной зарплате в РПЛ.