Тренер описал одним словом напавшего на школу в Челябинске подростка

Бывший тренер напавшего на школу в Челябинске подростка в интервью 74.ru описал его как спокойного и флегматичного человека.

По его словам, спортивные качества 15-летнего школьника можно описать как хорошие.

«Даже разряд у него есть, он призер первенства области у меня. Был. Как спортсмен — был хороший. А потом какой-то момент настал, он без желания уже занимался, вообще не старался на тренировках. Года два я его уже не видел», — заявил тренер.

По версии следствия, подросток сначала выстрелил из сигнального пистолета в лицо однокласснице, после чего попытался скрыться и получил травмы. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по статьям о покушении, халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Нападавший и девочка находятся в медицинском учреждении. Жизни и здоровью пострадавшей ничего не угрожает.

По предварительной информации, на входе в школу установлены рамки металлоискателей, девятиклассника не досматривали. Одноклассники считают нападавшего спокойным и тихим, он ни с кем не конфликтовал, друзей в классе у него тоже не было.

Ранее стало известно, чем занимался напавший на школу в Челябинске подросток.

 
