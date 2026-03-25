Карпин назвал ошибкой работу в «Динамо»

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин в интервью Нобелю Арустамяну заявил, что считает ошибкой решение принять предложение о работе в столичном «Динамо».

По его словам, на данный момент о работе в стане бело-голубых ему сказать нечего.

«Я ошибался? Возможно. Скорее всего. И что? Ну, ошибался. Что теперь? Ну, ошибся, допустим. «Валерий Георгиевич, вы ошиблись, что пошли в «Динамо»? Я говорю: «Да, ошибся». Тебе спокойней становится? Ты расслабился? Ну да, Карпин ошибся. Дальше что?» — заявил Карпин.

17 ноября Валерий Карпин объявил о прекращении работы в «Динамо», чтобы сосредоточиться на подготовке сборной России к возвращению на международную арену. Карпин возглавил «Динамо» летом 2025 года, продолжая совмещать работу со сборной России. Исполняющим обязанности главного тренера стал Ролан Гусев.

Карпин тренирует сборную России с лета 2021 года, на этом посту он сменил Станислава Черчесова, который был уволен из-за неудовлетворительного результата команды на чемпионате Европы — 2020, который из-за пандемии коронавируса прошел летом 2021 года.

