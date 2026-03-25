Ротенберг оценил необходимость внедрения Fan ID в хоккее

Бывший главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг в интервью Sport24 заявил, что на данный момент не имеет мнения насчет внедрения системы Fan ID на матчи Континентальной хоккейной лиги (КХЛ.

«Нужно ли вводить Fan ID в хоккее? Этот вопрос стоит задать министерству спорта. Государству решать, нужна ли эта мера в хоккее», — заявил Ротенберг.

18 июня 2025 года вице-спикер Госдумы Владислав Даванков в обращении к главе Минспорта РФ Михаилу Дегтяреву заявил, что в России необходимо отменить Fan ID для детей в возрасте до 14 лет. Введение карты болельщика негативно повлияло на посещаемость футбольных матчей, а необходимость получать документ даже на детей создала бюрократическую нагрузку на семьи.

Сейчас данная система действует исключительно для футбольных турниров — чемпионата России среди клубов Премьер-Лиги и финала Кубка России по футболу, а также игры за Суперкубок России.

Ранее Илья Авербух выступил за введение Fan ID на фигурном катании.