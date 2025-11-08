На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Авербух выступил за введение Fan ID на фигурном катании

Dmitry Golubovich/Global Look Press

Хореограф и продюсер Илья Авербух заявил, что не видит ничего плохого в расширении Fan ID на фигурное катание, передает Sport24.

«У нас все болельщики ведут себя очень правильно. На фан-секторе нет проблем, болеют ярко, но спокойно. В любом случае, я считаю, что порядок на трибунах должен быть всегда. Ничего плохого в расширении Fan ID на фигурное катание я не вижу», — сказал Авербух.

Сейчас данная система действует исключительно для двух крупных футбольных турниров — чемпионата России среди клубов Премьер-Лиги и финала Кубка России по футболу.

18 июня 2025 года вице-спикер Госдумы Владислав Даванков в обращении к главе Минспорта РФ Михаилу Дегтяреву заявил, что в России необходимо отменить Fan ID для детей в возрасте до 14 лет. Введение карты болельщика негативно повлияло на посещаемость футбольных матчей, а необходимость получать документ даже на детей создала бюрократическую нагрузку на семьи.

Ранее сообщалось о том, что Fan ID будут внедрять в другие виды спорта.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
