Представитель Вагнера Лава допустил, что бразилец будет работать в ЦСКА

Представитель бывшего нападающего ЦСКА и сборной Бразилии Вагнера Лава Эвандро Феррейра допустил, что футболист будет работать в московском клубе по окончании карьеры. Его слова приводит Sport24.

«В субботу Вагнер проведет свой последний матч на профессиональном уровне. После этого мы ничего не планируем. Но он был бы очень счастлив, если бы ЦСКА пригласил его на прощальный матч в Россию. Возможно, в будущем он будет работать в ЦСКА», — сказал Феррейра.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год и в 2013-м. За это время он вместе с командой шесть раз выиграл Кубок России, четыре раза — Суперкубок России, трижды стал чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ). В сезоне-2004/05 нападающий стал победителем Кубка УЕФА.

Затем южноамериканский форвард поиграл в Китае, Бразилии, Франции, Турции, Казахстане и Дании. С 2024 года Вагнер Лав защищал цвета бразильского «Аваи». С лета 2025-го форвард выступает за «Ретро» из третьего по силе дивизиона чемпионата Бразилии.

В активе 40-летнего нападающего также 20 матчей в составе сборной Бразилии.



