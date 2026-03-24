«Охреневаю от окончательного состава сборной»: комментатор раскритиковал выбор Карпина

Комментатор Генич раскритиковал состав сборной России на мартовские матчи
Кадр из видео/Глеб Чернявский/Youtube

Спортивный комментатор телеканала Константин Генич в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу» раскритиковал окончательный состав сборной России на мартовские товарищеские матчи.

«Насколько же я охреневаю от окончательного списка сборной. Соболев является лучшим нападающим последних матчей РПЛ. Комличенко не всегда выходит на поле, но он вызван в сборную. Кривцов в последних играх — просто феерия и один из лучших в «Краснодаре», — сказал Генич.

Сборная России сыграет с Никарагуа в Краснодаре 27 марта. 31 числа в Санкт-Петербурге российские футболисты встретятся с национальной командой Мали. С 2022 года сборная России отстранена от официальных турниров и проводит только товарищеские матчи.

Тренерский штаб Валерия Карпина включил в окончательный состав национальной команды 31 футболиста. Из-за травмы из него выпал полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков, защитник «Зенита» Игорь Дивеев также пропустит игры сборной.

Ранее экс-игрок Александр Мостовой предложил вызвать его в сборную России.

 
Действительно ли белый шум успокаивает и как им правильно пользоваться? Инструкция по применению
