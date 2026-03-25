«Незаконные и подлые методы»: Мамиашвили — о признании российского бойца чемпионом мира

Российский борец Магомед Магомаев признан чемпионом мира — 2024 в весовой категории до 79 кг после того, как результаты грузина Автандила Кенчадзе были аннулированы из-за нарушения антидопингового законодательства. Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили в беседе с «Газетой.Ru» раскритиковал грузинского спортсмена за способ, которым он пытался завоевать золото.

«К сожалению, я не могу найти какое-то более приличное слово, чтобы охарактеризовать желание незаконными, подлыми и не очень красивыми методами завоевать пьедестал. К сожалению, это существует сегодня в спорте и будет существовать, пока такие действия не будут всеми порицаемы.

У нас в стране очень многое для этого делается. Есть уголовная статья за склонение к употреблению допинга и тд. Ведется разъяснительная работа с регионами, с тренерами, с родителями. Здесь не должно быть терпимости», — сказал Мамиашвили.

В январе стало известно, что Объединенный мир борьбы (UWW) вернул право выступать под национальным флагом российским атлетам в возрасте до 24 лет. Михаил Мамиашвили выражал надежду, что в скором времени ограничения будут сняты и со взрослых спортсменов.

