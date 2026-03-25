Клебо рассказал, будет ли он еще участвовать в Олимпиадах

Норвежский лыжник Клебо допустил, что выступит еще на двух Олимпиадах
11-кратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо рассказал, что планирует поучаствовать в Олимпийских играх 2034 года. Его слова приводит NBC Sports.

«Выступить на Олимпиаде 2034 года? Звучит заманчиво. Последние четыре года я тренируюсь на высоте в Парк-Сити, а мой физиотерапевт живёт в пяти минутах от Солджер-Холлоу, где будет проходить Олимпиада. Так что я определённо думаю об этом», — сказал Клебо.

На Олимпийских играх 2026 года в Италии Клебо завоевал 11-ю золотую медаль. После восьмой золотой награды ОИ норвежец сравнялся по количеству побед с рекордсменами зимних Олимпиад — лыжницей Марит Бьорген, биатлонистом Уле-Эйнаром Бьорндаленом и лыжником Бьорном Дэли, а при выигрыше девятой награды установил рекорд по этому показателю, став единоличным лидером.

Зимняя Олимпиада 2030 года пройдет во Франции, а Игры 2034-го состоятся в США.

Ранее Савелий Коростелев рассказал об общении с Клебо.

 
Камила Валиева вернулась после дисквалификации. Как фигуристка жила во время бана
