«Ситуация отвратительная»: экс-президент клуба РПЛ о переговорах тренера с командой из Казахстана

Бывший президент самарских «Крыльев Советов» Виктор Развеев прокомментировал новость о переговорах главного тренера команды Магомеда Адиева с казахстанским «Актобе». Его слова приводит «Чемпионат».

«Никто ничего не понимает. Для меня все это непонятно. Ребята же из команды все видят и все читают. И без того ситуация непростая, а тут еще такое известие. Ситуация отвратительная, особенно для ребят и для клуба», — сказал Развеев.

24 марта стало известно, что Адиев уехал в Астану для заключения контракта с «Актобе». Казахстанский клуб планирует выплатить «Крыльям Советов» неустойку за разрыв соглашения с Адиевым.

48-летний тренер возглавляет «Крылья Советов» с лета 2025 года. После 22 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) самарская команда занимает 13-е место в турнирной таблице с 21 набранным очком. Три балла отделяют «Крылья» от 15-го «Оренбурга», который находится в зоне прямого вылета.

В следующем туре после перерыва на матчи сборных «Крылья Советов» 4 апреля в гостях сыграют с петербургским «Зенитом».

