Стали известны подробности конфликта между игроком и тренером ЦСКА

Комментатор Константин Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу» рассказал подробности конфликта главного тренера ЦСКА Фабио Челестини с защитником Мойзесом.

Генич отметил, что слышал историю, согласно которой Челестини начал в раздевалке выговаривать Мойзесу за удаление в матче Кубка России с «Краснодаром».

«На что Мойзес тоже в очень эмоциональной форме ему сказал: «Ты на себя посмотри, как ты нас подготовил. И потом уже предъявляй претензии». Но это опять-таки. Как и что донеслось», — добавил Генич.

19 марта стало известно, что игрока ЦСКА Мойзеса отстранили от тренировок с основным составом из-за перепалки с главным тренером Фабио Челестини в раздевалке. Инцидент произошел после матча с «Краснодаром» в Кубке России, завершившегося со счетом 0:4. Основанием для отстранения названо нарушение субординации.

В матче с «Краснодаром» Мойзес получил два предупреждения в течение двух минут и получил красную карточку на 64-й минуте. После удаления ЦСКА остался вдевятером. Во втором этапе 1/2 финала Пути регионов Кубка России ЦСКА сыграет с «Крыльями Советов» 7 апреля.



Ранее Мойзеса призвали поставить на место.