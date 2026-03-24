Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Спорт

Стали известны подробности конфликта между игроком и тренером ЦСКА

Михаил Голенков/РИА Новости

Комментатор Константин Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу» рассказал подробности конфликта главного тренера ЦСКА Фабио Челестини с защитником Мойзесом.

Генич отметил, что слышал историю, согласно которой Челестини начал в раздевалке выговаривать Мойзесу за удаление в матче Кубка России с «Краснодаром».

«На что Мойзес тоже в очень эмоциональной форме ему сказал: «Ты на себя посмотри, как ты нас подготовил. И потом уже предъявляй претензии». Но это опять-таки. Как и что донеслось», — добавил Генич.

19 марта стало известно, что игрока ЦСКА Мойзеса отстранили от тренировок с основным составом из-за перепалки с главным тренером Фабио Челестини в раздевалке. Инцидент произошел после матча с «Краснодаром» в Кубке России, завершившегося со счетом 0:4. Основанием для отстранения названо нарушение субординации.

В матче с «Краснодаром» Мойзес получил два предупреждения в течение двух минут и получил красную карточку на 64-й минуте. После удаления ЦСКА остался вдевятером. Во втором этапе 1/2 финала Пути регионов Кубка России ЦСКА сыграет с «Крыльями Советов» 7 апреля.

Ранее Мойзеса призвали поставить на место.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!