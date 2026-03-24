«Спартак» оформил трансфер Месси

В команду «Спартака» 2014 года рождения из «Краснодара» перешел полузащитник Месси Жмырь. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Отмечается, что имя 11-летнему футболисту выбирала его мама, потому что была фанаткой нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси.

Основная команда «Спартака» после 22 туров национального первенства идет на шестой строчке в турнирной таблице, имея в активе 38 баллов. В следующем туре РПЛ, который будет сыгран уже после паузы на матчи сборных, «Спартак» 5 апреля на своем стадионе примет московский «Локомотив», стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

2 февраля глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

С 2022 года сборная России отстранена от официальных турниров и проводит только товарищеские матчи.



Ранее Александр Мостовой предложил Валерию Карпину вызвать его в сборную России.