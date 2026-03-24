Спортсмен без конечностей выстрелил в человека

Безрукий и безногий игрок в корнхолл Дэйтон Уэббер выстрелил в своего друга после ссоры, тот не выжил. Об этом сообщает ABC News.

Инцидент произошел в штате Колорадо 22 марта. По информации источника, причиной проишествия стала ссора между людьми. После того, как Уэббер совершил выстрел, он успел завести автомобиль Tesla и скрыться с места преступления вместе с телом.Однако сотрудники правоохранительных органов по горячим следам выследили Уэббера, надели на него наручники и доставили в участок, где продолжат выяснение всех обстоятельств дела.

По данным шерифа, несмотря на ампутацию конечностей, мужчина обладает «отличными способностями и навыками»: он научился писать, водить машину, участвовать в гонках на картинге.

Сообщается также, что в младенчестве Уэббер перенес стрептококковую пневмонию, после которой врачи давали ему лишь 3% шансов на выживание.

