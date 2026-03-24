Неймар провел 24 часа за онлайн-покером

Ahmed Yosri/Reuters

Нападающий «Сантоса» Неймар просидел за игрой в онлайн-покер на прошедших выходных 24 часа. Об этом сообщает Portal Leo Dias.

По информации источника, в пятницу он играл с семьей, в субботу 7,5 часов футболист провел в онлайн-турнире, в воскресенье, в день матча «Сантос» — «Крузейро», еще девять часов. Примечательно, что бразилец сидел за покерным столом прямо по ходу игры своей команды.

Официально Неймар пропустил игру с «Крузейро» «для распределения нагрузки». Игра «Сантос» — «Крузейро» завершилась со счетом 0:0.

28 января 2025 года стало известно, что саудовский «Аль-Хиляль» расторг контракт с Неймаром, куда он перешел из французского «Пари Сен-Жермен» летом 2023 года за €90 млн. Всего он успел провести пять игр и забить один мяч за новую команду. 18 октября 2023 года Неймар получил травму в матче за сборную Бразилии с Уругваем — у него были порваны крестообразные связки и мениск. На восстановление ему потребовалось больше года — на поле он вышел в следующий раз в ноябре 2024 года. Также игрок выступал за «Барселону», в составе которой выиграл Лигу чемпионов.

