У теннисиста Медведева пропал багаж при перелете в США

Российский теннисист Даниил Медведев на своей странице в социальной сети X сообщил, что его багаж был потерян при перелете во Флориду.

«Здравствуйте, United Airlines. Нужна небольшая помощь. Вчера я летел из аэропорта Палм-Спрингс во Флориду, и ни одна из моих сумок не доехала. Они мне немного нужны для того, чтобы играть на турнире в Майами… Можете помочь?» — написал он.

Матчи основной сетки турнира серии «Мастерс» в Майами начнутся 18 марта.

В ночь на 16 марта Медведев проиграл в финале турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе представителю Италии Яннику Синнеру. Встреча, которая длилась 1 час 58 минут, завершилась в двух сетах с результатом 7:6 (8:6), 7:6 (7:4). Синнер сделал десять подач навылет и допустил две двойные ошибки. Медведев, в свою очередь, сделал семь эйсов и допустил две двойные ошибки.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее российский теннисист Андрей Ольховский заявил, что Медведев может претендовать на попадание в топ-3.