Экс-футболист «Спартака» рассказал, способна ли команда бороться за медали РПЛ

Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Ещенко заявил, что команда еще способна побороться за медали Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Матч ТВ».

«Сохраняет ли «Спартак» шансы на медали? Но только не на чемпионство. Если «Спартак» выиграет все матчи, то попадет в медали, и следующая игра с «Локомотивом» будет определяющей», — сказал Ещенко.

В турнирной таблице национального первенства красно-белые идут на шестой строчке, имея в активе 38 баллов. В следующем туре РПЛ, который будет сыгран уже после паузы на матчи сборных, «Спартак» 5 апреля на своем стадионе примет московский «Локомотив», стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Лидирует в РПЛ «Краснодар», набрав после 22-х туров 49 очков.

Ранее «Спартак» одолел «Оренбург» в матче чемпионата России.