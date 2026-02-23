Размер шрифта
Лукашенко сыграл в хоккей и забросил шайбу

71-летний Лукашенко забросил шайбу в Республиканской лиге
Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отличился в матче Республиканской лиги против команды Витебской области, сообщает «Пул первого».

Игра прошла в Минске и завершилась победой команды 71-летнего главы государства со счетом 12:6. На счету Лукашенко одна шайба, заброшенная без сопротивления, а также две результативные передачи. Всего в шести матчах текущего сезона у президента Белоруссии четыре набранных очка (2+2).

28 декабря 2025 года Александр Лукашенко упал во время хоккейного матча после того, как в него врезался партнер по команде. Это был экс-нападающий «Салавата» и минского «Динамо» Ярослав Чуприс. После случившегося виновник падения кинул клюшку и бросился на помощь главе государства.

Матч проходил между командой президента и сборной Брестской области. Игра завершилась вничью со счетом 5:5. Менее чем за секунду до конца матча счет сравнял сын главы государства Николай Лукашенко.

Ранее Александр Лукашенко раскрыл, без чего Белоруссия прекратит существование.
 
