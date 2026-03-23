В Никарагуа назвали большой честью игру против сборной России

Полузащитник сборной Никарагуа Хакоб Монтес поделился ожиданиями от товарищеской игры с командой России. Его слова приводит «Чемпионат».

«Знаю, что это очень сильная команда, с игроками высокого уровня. Для нас играть против них — большая честь, но мы также хотим показать своё качество и свой прогресс в футболе. Я ожидаю очень интересный и конкурентный матч», — сказал Монтес.

Сборная России сыграет с Никарагуа в Краснодаре 27 марта. 31 числа в Санкт-Петербурге российские футболисты встретятся с национальной командой Мали.

2 февраля глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

С 2022 года сборная России отстранена от официальных турниров и проводит только товарищеские матчи.



Ранее сообщалось о том, что Александр Головин и Матвей Сафонов присоединятся к сборной России позже остальных игроков.