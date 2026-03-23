Мостовой посвятил стих Овечкину, забросившему 1000-ю шайбу в НХЛ

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в своем Telegram-канале поделился стихотворением, которое посвятил нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину, забросившему 1000-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Саня, весь мир ты снова удивил,

Когда свой тысячный забил,

Рекорд поставив неземной.

Мои аплодисменты, Александр Мостовой», — сказал экс-футболист.

22 марта Овечкин забросил 1000-ю шайбу в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш». Гол, забитый в третьем периоде, стал для него 26-м в текущем сезоне. Всего Овечкин забросил 923 шайбы в 1562 матчах в чемпионатах лиги и 77 шайб в 161 игре в плей-офф. Матч с «Колорадо» завершился поражением «Вашингтона» в овертайме — 2:3.

Овечкин стал вторым игроком в истории НХЛ, достигшим отметки в 1000 голов за карьеру с учетом плей-офф. Ранее это удавалось только Гретцки, в чьем активе 1016 шайб.

В апреле 2025 года спортсмен побил рекорд канадца Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

Ранее гендиректор «Динамо» назвал важным событием 1000-й гол Овечкина в НХЛ.