«Даже Трамп отмечает его»: в «Динамо» отреагировали на 1000-й гол Овечкина в НХЛ

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко отреагировал на 1000-й гол российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), заявив о важности события. Его слова приводит РИА Новости.

«Это событие очень важное не только для «Динамо», но и для всего российского спорта. Не только хоккея. Овечкин — посол России. Даже президент США (Дональд Трамп) отмечает его в своих интервью, следит за его достижениями», — сказал Ушко.

22 марта Овечкин забросил 1000-ю шайбу в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш». Гол, забитый в третьем периоде, стал для него 26-м в текущем сезоне. Всего Овечкин забросил 923 шайбы в 1562 матчах в чемпионатах лиги и 77 шайб в 161 игре в плей-офф. Матч с «Колорадо» завершился поражением «Вашингтона» в овертайме — 2:3.

Овечкин стал вторым игроком в истории НХЛ, достигшим отметки в 1000 голов за карьеру с учетом плей-офф. Ранее это удавалось только Гретцки, в чьем активе 1016 шайб.

В апреле 2025 года спортсмен побил рекорд канадца Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

