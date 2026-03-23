Журналистка НХЛ и три ее ребенка не спаслись при пожаре в доме

Репортер НХЛ Джесси Пирс и трое ее детей не спаслись при пожаре в ее доме

Журналистка Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Джесси Пирс и трое ее детей не смогли спастись из горящего дома. Информация об этом опубликована на официальном сайте лиги.

Пожар начался около 5:30 утра по местному времени. Соседи журналистки увидели горящий дом, то, как пламя уже пробивалось сквозь крышу, и вызвали пожарную службу. Когда специалисты прибыли на место, уже все здание было охвачено огнем. Внутри была найдена сама Пирс, а также трое ее детей и собака.

««Вся семья НХЛ молится за близких Пирс и выражает глубочайшие соболезнования. <...>.Джесси любила нашу игру и на протяжении десяти лет была ценным сотрудником команды сайта НХЛ. Нам будет очень ее не хватать», — говорится в сообщении лиги.

Пирс начала работать с Национальной хоккейной лигой десять сезонов назад и специализировалась на команде «Миннесота Уайлд», за которую выступает российский нападающий Кирилл Капризов. Пирс работала в клубе и освещала события на всех уровнях в Миннеаполисе и Сент-Поле.

