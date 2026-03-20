Овечкин заявил, что в США не требуют бить рекорд Гретцки по голам с учетом плей-офф НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в эфире FONTour рассказал, что в Америке не говорят о том, что ему надо побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ с учетом матчей плей-офф.

«Считают шайбы без плей-офф? Конечно. А почему тогда рекорды не считаются с шайбами в плей-офф? Здесь никто не говорит, что надо побить с учётом плей-офф», — сказал Овечкин.

В апреле 2025 года спортсмен побил рекорд канадца Уэйна Гретцки (https://www.gazeta.ru/tags/person/uein_grettski.shtml) по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

19 марта Овечкин забросил 999 шайбу в НХЛ с учетом матчей плей-офф. Всего в текущем сезоне российский форвард отметился 25 голами. На счету Гретцки 1016 шайб.

Ранее Овечкин заявил, что продление контракта с «Вашингтоном» зависит от его состояния.

 
