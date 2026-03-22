Шаг до тысячи: Овечкин пробует забросить 1000-ю шайбу в НХЛ

Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. «Вашингтон Кэпиталз» — «Колорадо Эвеланш». LIVE

Jerome Miron-Imagn Images/Reuters
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Колорадо Эвеланш». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.
НХЛ — регулярный чемпионат.
Перерыв
22 марта 19:30
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон, США
11' Сурдиф
1 : 0
Колорадо Эвеланш
Денвер, США
Стадион «Кэпитал Уан-Арена», Вашингтон, США
1-й период

11'53" Сурдиф

2-й период
3-й период
20'

Перерыв! «Вашингтон» — «Колорадо» — 1:0!

18'

Не реализовали хозяева численное преимущество, в формате 5х5 продолжаем.

16'

А вот и первое удаление в составе «Колорадо»! Келли отправляется на две минуты за задержку соперника!

15'

Нечас на скорости ворвался в зону хозяев и бросил в створ, Томпсон на месте!

13'

Гол! Какая классная скоростная атака прошла у хозяев — проникающей передачей МакМайкл нашел Сурдифа, который легко переиграл голкипера «лавин» — 1:0!

11'

Скромненько пока команды действуют в атаке, всего пять бросков на двоих к этому моменту — 3:2 в пользу «Колорадо».

10'

Александр Михайлович Овечкин переселился на секунду в себя 20-летней давности и полез сразу на двоих соперников! Однако, пройти оппонентов ему так и не удалось.

8'

Протас протолкнул вперед Малинского, засчитали хит белорусскому форварду «Вашингтона»!

6'

Не получилось у гостей реализовать численный перевес, игра возобнновляется в полных составах.

4'

А вот и первое удаление в сегодняшнем матче! Хадсон зацепил клюшкой МакКиннона и заработал две минуты малого штрафа.

2'

Стартовые минуты игры остаются за гостями.

19:40

Игра началась! Поехали!

19:35

Команды на льду! Звучит гимн США!

19:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Колорадо Эвеланш».

