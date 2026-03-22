Шаг до тысячи: Овечкин пробует забросить 1000-ю шайбу в НХЛ
Jerome Miron-Imagn Images/Reuters
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Колорадо Эвеланш». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.
НХЛ — регулярный чемпионат.
Перерыв
22 марта 19:30
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон, США
Колорадо Эвеланш
Денвер, США
Стадион «Кэпитал Уан-Арена», Вашингтон, США
20'
Перерыв! «Вашингтон» — «Колорадо» — 1:0!
18'
Не реализовали хозяева численное преимущество, в формате 5х5 продолжаем.
16'
А вот и первое удаление в составе «Колорадо»! Келли отправляется на две минуты за задержку соперника!
15'
Нечас на скорости ворвался в зону хозяев и бросил в створ, Томпсон на месте!
13'
Гол! Какая классная скоростная атака прошла у хозяев — проникающей передачей МакМайкл нашел Сурдифа, который легко переиграл голкипера «лавин» — 1:0!
11'
Скромненько пока команды действуют в атаке, всего пять бросков на двоих к этому моменту — 3:2 в пользу «Колорадо».
10'
Александр Михайлович Овечкин переселился на секунду в себя 20-летней давности и полез сразу на двоих соперников! Однако, пройти оппонентов ему так и не удалось.
8'
Протас протолкнул вперед Малинского, засчитали хит белорусскому форварду «Вашингтона»!
6'
Не получилось у гостей реализовать численный перевес, игра возобнновляется в полных составах.
4'
А вот и первое удаление в сегодняшнем матче! Хадсон зацепил клюшкой МакКиннона и заработал две минуты малого штрафа.
2'
Стартовые минуты игры остаются за гостями.
19:35
Команды на льду! Звучит гимн США!
19:15
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Колорадо Эвеланш».
