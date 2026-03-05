Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на УкраинеДело экс-замминистра обороны Цаликова
Спорт

Гимнастка Борисова завоевала два золота на ЧР по художественной гимнастике

Борисова завоевала два золота на чемпионате России по художественной гимнастике
Максим Богодвид/РИА Новости

Гимнастка Мария Борисова завоевала две золотые медали на чемпионате России по художественной гимнастике.

Борисова в финале упражнения с булавами набрала 30,500 балла. Серебро завоевала Арина Ковшова (29,700), на третьем месте расположилась Ульяна Янус (28,750).

В соревнованиях с лентой Борисова также заняла первое место с результатом 30,200 балла. Второй стала Ева Кононова (29,450), третьей — Александра Борисова (27,800).

Мария Борисова — абсолютная чемпионка России 2025 года в многоборье и обладательница четырех золотых медалей Кубка Сильнейших (обруч, мяч, лента, булавы). В ее активе победа на Играх БРИКС-2024 с обручем и два серебра, а также золото международного турнира «Гран-при «Небесная грация»» в многоборье. С 2024 года спортсменка тренируется в Академии художественной гимнастики «Небесная грация» под руководством Алины Кабаевой.

Соревнования проходят в Москве и завершатся 6 марта.

Ранее российскими гимнастами восхитились в Германии.

 
Теперь вы знаете
Группа BTS возвращается: что известно о новом альбоме «Arirang» и мировом туре
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!