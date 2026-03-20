Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Спорт

«Мне сказали быть готовым»: российский боец об обмане со стороны UFC

Российский боец UFC Евлоев рассказал о нарушении обещаний со стороны лиги
Nathan Denette/Global Look Press

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Мовсар Евлоев на пресс-конференции рассказал о моменте, когда руководство UFC не позволило ему выйти в октагон при ранней договоренности.

«Да, я был удивлен, когда мне не позволили зайти в октагон. Потому что до турнира мне сказали: «Будь готов». Может, они ожидали, что победит Лопес, поэтому так мне сказали. Но Волк победил — и они «переобулись». Но мне все равно», — сказал Евлоев.

21 марта Евлоев возглавит турнир в Лондоне, где встретится с Лероном Мерфи. На счету россиянина 19 боев, 18 побед и одна ничья. В активе 28-летнего Мерфи 17 побед, одна ничья и ни одного поражения.

8 декабря 2024 года на турнире UFC 310 Евлоев одержал победу над Алджамейном Стерлингом единогласным решением судей — все три арбитра указали в своих записках счет 29:28 в пользу россиянина. Таким образом, Мовсар остался непобежденным на профессиональном уровне, одержав 19 побед в 19 поединках.

Ранее UFC обвинили в предвзятом отношении к российским бойцам.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!