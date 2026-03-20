«Мне сказали быть готовым»: российский боец об обмане со стороны UFC

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Мовсар Евлоев на пресс-конференции рассказал о моменте, когда руководство UFC не позволило ему выйти в октагон при ранней договоренности.

«Да, я был удивлен, когда мне не позволили зайти в октагон. Потому что до турнира мне сказали: «Будь готов». Может, они ожидали, что победит Лопес, поэтому так мне сказали. Но Волк победил — и они «переобулись». Но мне все равно», — сказал Евлоев.

21 марта Евлоев возглавит турнир в Лондоне, где встретится с Лероном Мерфи. На счету россиянина 19 боев, 18 побед и одна ничья. В активе 28-летнего Мерфи 17 побед, одна ничья и ни одного поражения.

8 декабря 2024 года на турнире UFC 310 Евлоев одержал победу над Алджамейном Стерлингом единогласным решением судей — все три арбитра указали в своих записках счет 29:28 в пользу россиянина. Таким образом, Мовсар остался непобежденным на профессиональном уровне, одержав 19 побед в 19 поединках.

Ранее UFC обвинили в предвзятом отношении к российским бойцам.