«Тело не слушалось»: российский боец UFC рассказал о тяжелом заболевании

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Мовсар Евлоев рассказал о долгом перерыве без поединков и признался, что серьезно переболел. Его слова приводит Sport24.

«Но я до последнего пытался сохранить бой, хоть как-то прокапаться, отдохнуть или на массаж сходить. Тело не слушалось, приходилось час тратить на то, чтобы пот пустить. Менеджер сказал, что надо сниматься. Я ответил, что решим после следующего спарринга. В итоге я даже одного раунда с молодым пацаном не выдержал», — рассказал он.

В 2025 году Евлоев готовился к бою с Аароном Пико, который должен был пройти в мае, однако поединок был перенесен, его датой значилось 26 июля. Евлоев признался, что в это время поехал в Таиланд, где и подцепил заболевание. Он признался, что не мог тренироваться около трех с половиной месяцев.

21 марта Евлоев возглавит турнир в Лондоне, где встретится с Лероном Мерфи.

8 декабря 2024 года на турнире UFC 310 Евлоев одержал победу над Алджамейном Стерлингом единогласным решением судей — все три арбитра указали в своих записках счет 29:28 в пользу россиянина. Таким образом, Мовсар остался непобежденным на профессиональном уровне, одержав 19 побед в 19 поединках.

