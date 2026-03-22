«Могут быть последствия»: Коростелев о фразе Большунова про цирк и Олимпиаду

Российский лыжник Савелий Коростелев в программе Okko Sport отреагировал на скандальную фразу Александра Большунова, назвавшего зимние Олимпийские игры — 2026 цирком.

«За все действия и слова могут быть последствия. Это надо понимать, когда ты что-то говоришь. Ты сказал: приезжай, забирай, так почему ты не здесь? Как-то не вяжется», — отметил он.

Позднее Большунов объяснил, что сравнил Игры в Италии с цирком «в плане доступа». Международная федерация лыжного спорта и сноуборда не одобрила Большунову нейтральный статус, из-за чего он не имел шанса отобраться на Олимпиаду.

Савелий Коростелев и Дарья Непряева стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях. Они приняли участие в этапах Кубка мира, а также выступили на Олимпийских играх 2026 года.

5 марта Коростелев завоевал первую международную медаль в лыжах для России с 2022 года. Он выиграл серебро масс-старта на 20 км свободным стилем на молодежном чемпионате мира в Норвегии, преодолев дистанцию за 43.32,8 секунды и уступив победителю Элиасу Кеку из Германии менее секунды.

