Итальянская велосипедистка попала в больницу после падения с высоты трех метров в гонке

Итальянская велосипедистка Дебора Сильвестри была госпитализирована во время женской однодневной гонки Милан — Сан Ремо. Об этом сообщает ESPN.

Во время дистанции на одном из крутых спусков произошел массовый завал спортсменок. В попытке избежать столкновения с другими велогонщицами Сильвестри совершила неудачный маневр и перелетела через ограждение, рухнув вниз. Как указано в публикации, высота ее падения составила не менее трех метров.

Спортсменку отправили в больницу. Во время транспортировки она находилась в сознании, однако больше подробностей о ее состоянии и диагнозе нет.

12 марта австрийский велогонщик Михаэль Гогль пострадал в результате наезда мотоцикла во время четвертого этапа многодневной гонки «Тиррено — Адриатико». Авария произошла примерно за 30 километров до финиша на трассе. Спортсмен упал на скользком участке дороги. Следовавший за группой гонщиков мотоцикл с телеоператором не успел среагировать и переехал упавшего австрийца. После падения Гогль находился в сознании, однако самостоятельно подняться не смог. Он сумел отползти к обочине, где ему оказали медицинскую помощь.

Ранее врач «Арсенала» спас жизнь двум пассажирам рейса Москва — Хабаровск.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!