В «ПСЖ» не видят Сафонова основным вратарем в будущем

Тренер французского «ПСЖ» Луис Энрике не видит россиянина Матвея Сафонова основным вратарем команды в будущем. Об этом пишет издание L'Équipe.

Согласно опубликованной информации, один из вратарей команды Лука Шевалье намерен в летнее трансферное окно покинуть клуб, поскольку его не устраивает роль запасного. Несколько европейских клубов заинтересованы в его кандидатуре.

При этом, если Шевалье покинет клуб, «ПСЖ» выйдет на рынок в поисках вратаря, который сможет стать основным в команде, Энрике не отводит эту роль Сафонову в будущем, несмотря на то, что российский игрок в текущем сезоне вытеснил Шевалье из стартового состава.

Во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси» Сафонов вышел в стартовом составе и провел на поле всю игру, совершив девять сейвов. Встреча, которая состоялась на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, завершилась с результатом 3:0. Счет в матче на 6-й минуте открыл Хвича Кварацхелия, которому ассистировал Сафонов. Второй мяч парижан забил Брэдли Баркола с передачи Ашрафа Хакими на 15-й минуте. На 62-й минуте отличился Сенни Маюлу.

Ранее футболист «ПСЖ» восхитился игрой Сафонова в матче Лиги чемпионов с «Челси».

 
