Губерниев: Вяльбе было наплевать на людей

Владимир Астапкович/РИА Новости

Комментатор Дмитрий Губерниев подвел итоги работы Елены Вяльбе на посту главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), заявив, что ей было наплевать на людей, передает Sport24.

«Вяльбе было наплевать на людей, она занималась только собой и своим прославлением. Она хотела, чтобы ее окружали только жополизы. У нас в стране развалился спринт, очень плохо работает медийная составляющая», — сказал Губерниев.

18 марта Вяльбе заявила о предстоящем уходе с занимаемой должности — федерацию упразднят, а на ее базе создадут объединенную структуру лыжных видов спорта.

Российские лыжники отстранены от международных соревнований с 2022 года. В октябре 2025-го Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлила решение об отстранении россиян. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал его неправомерным, после чего FIS позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус.

Ранее стал известен кандидат на пост главы Ассоциации лыжных видов спорта.

 
