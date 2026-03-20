Тренеров «Балтики» и ЦСКА дисквалифицировали после стычки в матче РПЛ

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев дисквалифицирован на четыре матча в Российской премьер-лиге (РПЛ) решением КДК РФС, возглавляющий ЦСКА Фабио Челестини пропустит одну игру. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Оба тренера получили красные карточки в матче 21-го тура РПЛ. Игра между командами прошла в Калининграде и завершилась победой «Балтики» со счетом 1:0.

В концовке матча Талалаев взял мяч, улетевший в аут, и пнул его на трибуны, не дав ЦСКА произвести быстрое вбрасывание. Это возмутило футболиста московской команды Энрике Кармо, который подбежал и толкнул специалиста. После этого началась потасовка, к которой подключился Челестини.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги калининградский клуб поднялся на четвертое место, набрав 39 очков. Московская команда, наоборот, опустилась на пятую позицию, имея в активе 36 баллов. Лидирует в турнирной таблице «Краснодар», который за 21 тур набрал 45 очков.



